El estreno de ‘ Para toda la vida: The Bachelorette ’ en Telecinco, ya tiene fecha: será esta noche , 12 de diciembre a las 22:50 de la noche . Todo esto es inminente y Sheila Martori está más que preparada para compartir con todos nosotros su nueva aventura en el amor.

Jesús Vázquez estará al frente y hemos tenido un rato para charlar con él sobre esta nueva aventura. " He hecho muchos programas de citas pero este es el programa. A mi me gusta la intensidad emocional y aquí hay ".

Tras una exhaustiva búsqueda del formato, han logrado recolectar 20 chicos que de alguna manera son compatibles con la protagonista, Sheila, por lo que no lo tendrá nada fácil para escoger a su amor para toda la vida. " Tiene que elegir entre 20 chicos, que los 20 le gustan por algo y para ella ha sido muy complicado ".

Necesitamos un poquito más de todo esto y ya no queda nada para acompañar a Sheila Martori en toda esta aventura. Jesús nos ha dejado claro que la emoción va a estar presente y que vamos a acompañarla desde nuestras casas: "Yo me he emocionado unas cuantas veces, porque al final el amor es universal y cuando pasan cosas relacionadas con los sentimientos... Uno se ve reflejado y conectas con cosas de tu vida".