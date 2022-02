'Pasión de gavilanes' se estrenará en España en primicia en Telecinco

'Fiera inquieta' es la canción más famosa de la serie

Rosario Montes cantaba esta canción en la ficción

Cuando alguien menciona ‘Pasión de gavilanes’, seguro que rápidamente se te viene a la cabeza su conocidísima banda sonora, encabezada por la canción ‘Fiera inquieta’. Quizá solo con el nombre no caigas en qué canción es, pero si te decimos ‘Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda…” seguro que ya te suena.

El estribillo es la parte de la canción que todo el mundo conoce, pero si quieres ser un experto o experta de ‘Pasión de gavilanes’, ¡lo suyo es que te sepas la letra entera!

‘Fiera inquieta’ en la serie

En ‘Pasión de gavilanes’, la canción ‘Fiera inquieta’ era cantada por Rosario Montes, interpretada por la actriz Zharick León, a la que también veremos en los capítulos que próximamente estrenará Telecinco.

El autor de la canción es Nicolás Uribe, que desveló cuál fue su intención al escribirla: “En muchas canciones los hombres dicen ‘yo soy el rey, yo soy el duro’. Aquí lo que yo quería era voltear eso y que la mujer dijera ‘yo soy la dura”.

La letra de ‘Fiera inquieta’

Mírame, yo soy la otra

La que tiene el fuego, la que sabe bien que hacer

Tu sonrisa es la caricia

Que me mueve, que me hace enloquecer

En la penumbra misterioso

Cada noche me deslumbras

Y te pierdes al amanecer

Y por eso yo pregunto

Quién es ese hombre

Que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta, que me da mil vueltas

Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme, por la que se muere

Por la que respira

Quién es ese hombre (ese hombre)

Que me mira y me desnuda

Una fiera inquieta, que me da mil vueltas

Y me hace temblar, pero me hace sentir mujer

Nadie me lo quita (nadie)

Siempre seré yo su dueña

Por la que no duerme, por la que se muere

Por la que respira