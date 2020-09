Un etarra arrepentido cuenta detalladamente como secuestró y mató a un empresario ante la atónita mirada de tres víctima: “Me da una tristeza enorme”

El exetarra ha contado con todo tipo de detalle cómo participó en el secuestro y asesinato del empresario Ángel Berazadi . Ha explicado que en un principio no tenían intención de matarle, pero la situación no salió como esperaban: “La situación era insostenible, unos días después me llamó un jefe de la banda y me dijo que le teníamos que pegar un tiro”.

La pregunta de los asistentes era clara: “¿Estás arrepentido?”, y su respuesta fue muy clara: “Lo que yo creí que era una valentía por unos ideales, luego te das cuenta que lo que has hecho ha sido matar a un hombre. No sé exactamente qué es arrepentirse, porque lo que has hecho lo has hecho, pero sí, estuvo mal. Entonces no fuimos capaces de verlo, pero le podíamos haber soltado […] Ahora lo veo y me da una tristeza enorme. No fui capaz de ver, no fui capaz de sentir compasión.