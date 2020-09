El impactante testimonio de Gorka Landaburu, víctima de ETA: “Si abro el sobre cuando me llegó, ni mi hija ni yo estaríamos aquí”

“Me cuesta un poco contar esto pero lo recuerdo perfectamente y eso que hace 19 años. Estaba en el despacho de mi casa, después de las elecciones vascas y fui a recoger un sobre. Mi escolta lo palpó pero le dije: ‘No te preocupes, Juan Carlos, es el sobre que siempre me mandan’. Pues yo ese sobre no lo abrí esa misma noche porque estaba cansado … si llego a abrir ese sobre, como lo abría todas las noches con mi hija, mi hijo y mi mujer… pues seguramente ni mi hija ni yo hoy estaríamos aquí , porque el sobre contenía 150 gramos de dinamita”, cuenta Gorka visiblemente emocionado.

El periodista ha detallado como a la mañana siguiente abrió el sobre con la suerte de que la onda expansiva fue hacia el sofá. “Al final me amputaron varios dedos, me quedé ciego de un ojo y sufrí graves heridas . Pero yo he tenido suerte, yo estoy vivo”, detallaba.

Gorka Landaburu ha expresado también el mensaje que mando a la banda terrorista ETA tras el atentado: “Me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, me habéis dejado cicatrices en todo el cuerpo, me habéis amputado varios dedos pero no me habéis cortado la lengua”.