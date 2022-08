La carta de despedida de Beatriz Trapote a Víctor Janeiro: "Te guardaremos los besos de buenas noches en una cajita"

View this post on Instagram

Por su parte, el resto de concursantes también han aprovechado sus últimas horas "de libertad" para disfrutarlo con la familia y los amigos. Gloria Camila ha asistido a una fiesta repleta de amigos, mientras que Steisy se ha despedido de su novio Pablo con unas fotos de su último viaje: "Me voy!!! Adiós mi garbanzo querido, me voy con la misma fuerza que esta catarata", ha escrito.

Omar Sánchez ha agradecido "a todos los que han sacado un ratito de sus vidas para estar conmigo en mi despedida" mientras que Dani G ha publicado una foto de su 'last night' junto a sus amigos. Marina Ruiz, tras pasar el día en una boda, agradece haber podido despedirse de esa manera tan especial de todos: "Me voy muy feliz porque me he podido despedir de ellos", nos cuenta.