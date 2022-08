La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha negado rotundamente que vaya a hacer edredoning y la razón es que a su madre, Encarni, no le gustaría verla en esa situación. Esta no es la única certeza que tiene Marina Ruiz, que piensa que no va a enamorarse en la granja tras saber con quién va a compartir aventura y porque no está interesada actualmente en encontrar a alguien especial: "Estoy soltera, estoy centrada en mí y voy a pasármelo bien".