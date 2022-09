Carlos Sobera ha querido saber qué opinaba Raquel de los primeros pasos de Omar Sánchez en el reality y ella no se ha cortado ni un pelo en su valoración: “He visto la primera frasecita, la de que cree que Anabel Pantoja dentro de ‘Supervivientes’ se aprovechó de él. Cosa que él ha hecho también conmigo, estoy todavía buscando mi dignidad a ver si la encuentro. Le he visto falsete”, ha dicho.

Omar les comentó a sus compañeros al poco de entrar en la granja que estaba soltero y que su relación con Raquel Lozano estaba en un parón, palabras que la aludida se tomó muy mal. “No es un paréntesis, es un punto y final. Luego ha hablado bien de mí, que me quiere mucho. Quiere menor y quiere mejor, y sé más educado. No es oro todo lo que reluce, lo iremos viendo poquito a poco”.

Tras el calentón, Raquel Lozano recapacitó y quiso explicar por qué estaba tan enfadada con Omar Sánchez. Aseguró que no está enamorada de él, pero sí que le tiene cariño y que incluso estuvieron juntos haciendo la maleta antes de que el ex de Anabel se fuera a ‘Pesadilla en El Paraíso’. Por eso la ha dolido tanto que él diga que está soltero: “Me he agobiado un poco”.