Las tremendas nauseas de Marina Ruiz nada más llegar a la granja: "¡Huele fatal!"

"Voy a llevar esto mal. Yo soy de campo, pero no mucho. Alguna cabra he ordenado porque tenía un vecino que era cabrero. Alguna vez, pues tardes tontas que te ibas con la amiga a ordeñar cabras. Bueno y huevos de gallinas he recogido también. Pero bueno, me encantan los animales", ha asegurado Marina.