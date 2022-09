Alejandra Rubio arremete contra Pipi Estrada tras su “cerdas y borregas” en referencia a las Campos

Recapitulábamos los enfrentamientos que han hecho que Gloria Camila y Pipi Estrada no hayan empezado con buen pie su convivencia en ‘Pesadilla en El Paraíso’ . El periodista se desahogaba con el equipo y lanzaba un comentario que ha despertado a Alejandra Rubio en plató.

“ Siempre tiene que tener a mi familia en la boca porque no sabe hacer otra cosa: provocar y hablar de las Campos. Fin. Es lo único que sabe hacer”, decía. Borja, hijo de Pipi, le preguntaba por qué se daba por aludida.

Ha sido entonces cuando Alejandra no ha dudado en dejarle las cosas claras: “Es mi apellido, no sé si lo sabes. No hay que tener muchas luces para darse cuenta".