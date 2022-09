Omar Sánchez no es el primero que recibe su cobra: el otro famoso al que Marina Ruiz rechazó en un reality

Esta no es la única negativa a un chico que ha hecho Marina en un reality en televisión. En 'Por siempre jamás'. programa que compartió con Hugo Paz, el que fue su pareja durante tiempo, ella tenía claro que las cosas entre ellos no podían ir a más y quiso dejárselo muy claro delante de las cámaras, entre lágrimas y con unas bonitas palabras hacia él, pero dejándole claro que las cosas entre ellos no iban a funcionar.

Omar y Marina empezaron sincerándose el uno con el otro en la habitación y es que no pueden esconder que algo ha surgido entre ellos, algo que el surfista ha notado y que no ha dudado en lanzarse a dar un beso a su compañera, aunque esta le ha hecho 'una cobra' mientras pensaban que estaban fuera de cámaras, pero los micrófonos han captado su conversación.

El canario aprovechaba un momento a solas en la habitación para ir con Marina al baño y en las palabras entre ambos se puede interpretar que a punto ha estado de besar a su compañera en el reality. En las imágenes se ve como ella se marcha al baño y Omar entra en seguida, tras ella. No puede verse lo que sucede dentro, pero sí escuchar su conversación: “No, no, no… no te líes”, dice ella. "Por qué no", pregunta el ex de Anabel, a lo que ella responde: “Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar”.