Beatriz Trapote desvela cómo ve a Víctor Janeiro en 'Pesadilla en el Paraíso'

Beatriz también hablaba sobre el papel de Marina Ruiz como capataz y de su historia de amor con Omar Sánchez: "Me ha encantado Marina como capataz, aunque no apostaba mucho por ella. Yo creo que se han dado cuenta de que lo ha manejado bastante bien. Es duro se capataz, además las decisiones que tienes que tomar", comentaba Beatriz.

"Está siendo muy bonito su momento de romanticismo con Marina. Yo pensé que iban a ir más al grano, y no. Esta habiendo ese tonteo, ese filtreo, esas maripositas en el estómago. Esto es bonito, me recuerda a mí cuando empecé con Víctor. Yo apuesto por esos momentos, no aquí te pillo aquí te mato que eso no va a ningún puerto. Me gusta la actitud de Marina que se está haciendo respetar".