El corte de Alejandra Rubio a Pipi Estrada en su reencuentro cara a cara: “Lo malo lo haces tú, hijo”

Después de convertirse en el primer expulsado de ‘Pesadilla en El Paraíso’, Pipi Estrada llegaba a plató para hacer frente a todas sus polémicas. Pero no solo eso. El periodista iba a reencontrarse con Alejandra Rubio después de años sin verse en persona.

Carlos Sobera le daba la oportunidad de dedicarle unas palabras a la hija de Terelu Campos: “Lo único que le puedo decir es que me quedo con los buenos momentos que me ha dado la vida. Hemos pasado por distintas circunstancias en nuestra vida, pero ha habido momentos muy buenos e incluso hemos compartido vacaciones. Yo me quiero quedar con lo bueno porque lo malo ya vendrá”.