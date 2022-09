Fani Carbajo da su opinión sobre la relación entre su amiga Marina Ruiz y Omar Sánchez: "La está utilizando"

Marina Ruiz y Omar Sánchez ya han protagonizado sus primeros besos apasionados tras mostrarse muy cercanos y cómplices durante varios días. Todo ha avanzado muy rápido y, antes de que se dieran su primer beso, Fani Carbajo quiso opinar sobre ese acercamiento que existía entre su amiga y el ex de Anabel Pantoja a través de su canal de mtmad , 'A pesar de todo'.

Por entonces, Omar ya había intentado darle un beso a Marina, que le había rechazado porque el canario quiso besarla fuera de cámaras, cuando estaban en el baño, y ella le aseguró que todo lo que quisiera hacer lo haría para que fuera grabado y sin ocultarse. Fani aplaudió las palabras de su amiga, asegurando que la extronista es incapaz de acercarse al windsurfista por suscitar interés mediático: "No le va a dar un beso para tener platós, ella no es así, pero Omar sí que es así" .

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' solo ha tenido buenas palabras hacia la influencer andaluza, a la que ha definido como "una mujer diez" que solo se guía por sus sentimientos y que no actúa movida por ningún tipo de interés; pero no se ha mostrado tan benévola con Omar, al que ha criticado duramente. "Está utilizando a Marina", ha asegurado Fani, que también ha puesto en duda que el canario haya seguido atentamente la última edición de 'Supervivientes', en la que Anabel Pantoja inició un romance con Yulen Pereira: "Una persona enamorada no puede ver a una persona enrollándose con otra".