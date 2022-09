Pablo Pisa carga contra Xavier Font tras su discusión con Steisy: "Eres un chulo asqueroso"

Xavier Font y Steisy han protagonizado una fuerte discusión tras el nombramiento del fundador de Locomía como capataz y su posterior decisión de que la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' fuera una de las primeras nominadas de la semana. Steisy le ha acusado de "mentiroso, pelota y estratega", ante lo que el cantante ha asegurado que ella no sabe perder y le ha llamado "andaluza ordinaria" .

Un calificativo que no ha gustado nada al novio de Steisy, Pablo Pisa , que estaba siguiendo el programa y ha estallado en las redes sociales, donde ha escrito un largo texto en el que reflexiona sobre la gravedad de unir un gentilicio con el hecho de ser una persona ordinaria y donde ataca duramente a Xavier Font . "Como suelte por aquí lo que se me pasa ahora por la cabeza igual acabo donde estuvo él, en la cárcel", confesaba el influencer nada más escuchar lo de "andaluza ordinaria".

"Usar un gentilicio para atacar a una persona. No se puede ser más ruin. Usar un poder como el de capataz para hacer lo que te salga de los huevos y sino amenazar con la nominación. Ahí se demuestra cómo es cada uno [...] Para ser líder o jefe hay que valer. Estos tontos a las tres, que se ven con el más mínimo poder e imponen sus normas sin escuchar réplicas, siempre los he odiado", ha comentado Pablo Pisa, dejando claro que no le ha gustado nada ni el comentario del artista ni su forma de desempeñar su papel como capataz.