Lara Álvarez llama la atención a Xavier Font por saltarse las normas: la penalización que sufre el grupo

"Fui muy clara el primer día que llegasteis a la casa con el tema de las normas, ¿hay alguien que considere que se ha saltado alguna norma?", ha preguntado Lara Álvarez y Xavier Font ha tomado la palabra: "Pensando que el capataz pensaba que mojarse, me puse la manguera arriba y yo no sabía que estaba haciendo algo mal, lo hice por inercia, me llamaron la atención", explica.

Los concursantes han llegado a la casa para conocer las consecuencias del acto de su compañero. "No tenemos aceite, no tenemos azúcar, no tenemos harina, ni levadura. Solo garbanzos", reaccionan al ver los productos que le faltan en la cocina y que no saben cuando van a recuperar. Algo que le ha hecho sentirse muy mal a al que fuera fundador de 'Locomía': "Por una acción mía, me siento fatal".