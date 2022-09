Tony Spina defiende a Marta Peñate tras su enfrentamiento con Beatriz Trapote: "Se nota que llevas tiempo sin ir a la tele"

Beatriz Trapote ha vuelto a Telecinco diez años después de su retirada de los platós de televisión para ejercer como defensora en plató de su marido, Víctor Janeiro, que está participando en 'Pesadilla en El Paraíso'. Nada más comenzar el debate, se engarzaba en un rifirrafe con Alexia Rivas y con Marta Peñate , pues a la madrileña no le ha gustado nada escuchar a la finalista de 'Supervivientes 2022' asegurar que su marido no aporta contenido.

"De periodista a periodista, la diferencia es que yo tengo 41 años y he vivido mucho", le contestó la mujer del hermano de Jesulín de Ubrique a Marta Peñate, despertando así el enfado Tony Spina, que no ha dudado en salir en defensa de su prometida en Twitter. "Beatriz, ¿qué tiene que ver defender a tu marido y lo primero que dices es llevo más años que tú en la tele? ¿Qué pasa? ¿Que no se puede opinar? Se nota que llevas tiempo sin ir, por eso te lo quieres hacer todo hoy…", ha comentado el italiano, destacando que Trapote lleva mucho tiempo apartada de los platós.