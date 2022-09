El 'zasca' de Nagore Robles a Pipi Estrada: "El más pesado eres tú"

Pipi Estrada y Nagore Robles han protagonizado un divertido momento en el plató de 'Pesadilla en el Paraíso' . "Después del misterio de la Santísima Trinidad quiero descubrir el misterio de Israel. Cada día está más gordo. ¿Cómo es posible si ahí no hay comida?", ha querido saber el periodista.

" Dejad de fijaros en el peso de la gent e. El más pesado eres tú", le ha dicho Nagore Robles entre risas. "Coño con el físico de las personas. A mí lo que me encanta de Israel es que lo comparta luego con la gente. Que la lía y luego además lo comparte con el público. Por eso es tan querido por la gente y por eso hace tanta gracia. Si fuera por nosotros llegaría a la final".

"Lo bueno de Israel no solo es que se le ve venir de frente, es que si no fuera por él no veríamos a mucha gente de espaldas", coincidía la defensora de Marina.