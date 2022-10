Lola da su opinión sobre la relación de Omar Sánchez y Marina Ruiz: "No van a ser novios"

Se ha dicho mucho sobre la relación entre Omar Sánchez y Marina Ruiz , que ha surgido entre las paredes de la granja de 'Pesadilla en El Paraíso' y que ambos tienen la intención de continuar una vez que el canario salga del concurso. Pero quien todavía no se había pronunciado sobre el tema era Lola, que es amiga del ex de Anabel Pantoja desde que compartieron aventura en 'Supervivientes 2021' y que conoce a la andaluza porque coincidió con ella en la boda de Fani Carbajo.

Marta de Lola ha aclarado que los dos le caen muy bien y que, antes de comenzase el concurso, pensaba que se iban a llevar genial porque tienen caracteres complementarios: "Él es muy divertido, pero es más tranquilo y le gusta rodearse de gente con mucha energía"; pero ha reconocido que nunca se imaginó que saltaría la chispa del amor entre ellos. "Cuando vi que se liaron me quedé muerta", ha confesado la de León, que pronostica que fuera del concurso sus amigos no serán pareja: "No van a ser novios, serán buenos amigos".