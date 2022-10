Marco Ferri se sincera, entre lágrimas, al recibir el mensaje de su novia: "Me siento un poco culpable de haber sido egoísta"

Sara, la novia del italiano ha querido trasmitirle todo su apoyo de cara al concurso: “Espero que esté todo bien. Estoy muy orgullosa de ti. Estás siendo tú mismo. Te quiero muchísimo, aunque no estés aquí pienso en ti todos los días”. Y le ha dicho unas emotivas palabras: “Veo mucho a tu familia, están todos bien. Estamos orgullosos. Solo quiero que vuelvas, estoy muy feliz te tenerte de compañero de vida. Te quiero y este es un recordatorio de que seas fuerte, puedes con esto”.

El concursante no ha podido evitar las lágrimas y romperse al completo al escuchar a su pareja. Algo que le ha hecho sincerarse al completo de cómo se siente: “No sé cómo decirte, las sensaciones de verla en nuestra casa sola. Llevamos un año juntos y la he dejado sola dos meses ya y me siento un poco culpable de haber sido egoísta”. Lara Álvarez le ha querido dar ánimos y recordarle las bonitas palabras que le ha trasmitido su pareja.