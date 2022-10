Pablo Pisa, cara a cara con Steisy y Dani G: muestra su enfado por su relación y les deja las cosas claras

Dani G y Steisy tienen una relación muy estrecha, en la que comparten mucho tiempo juntos e incluso duermen en la misma cama. El novio de la concursante ha podido ver las imágenes de ambos dándose masajes, durmiendo juntos e incluso una pedida de matrimonio, entre risas, con besos incluidos. Palabras que no le han gustado nada a Pablo: “Me parece vergonzoso, él porque es mi amigo y ella porque es mi novia, me siento como un estúpido. Era amigo mío, en pasado, no lo va a volver a ser".