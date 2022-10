El lacrimógeno cara a cara de Steisy y Pablo Pisa: "Lo siento por enamorarte de una persona como yo"

Pablo Pisa decide volver al plató de el debate de 'Pesadilla en El Paraíso' para hablar en directo con Steisy

La pareja pasa del dolor y los reproches a la reconciliación en su emocionante conversación

Pablo reaparece en plató para comunicar su decisión respecto a Steisy: "Ahora mismo no tengo más fuerzas"

Steisy, tras romperse al enterarse de la marcha de Pablo Pisa de plató, se ha sentado en el debate de ‘Pesadilla en El Paraíso’ junto a Lara Álvarez para afrontar toda esta situación, pero lo que no sabía es que iba a poder hablar cara a cara con su novio en directo.

Pablo Pisa y Steisy tiene su conversación pendiente

“Quiero verle feliz, si le hago daño no quiero que lo reconduzca. Le he avergonzado. Creo que me he evadido de forma errónea”, ha explicado Steisy sobre Pablo y es que al poder ver las imágenes que Pablo ha visto ha entendido la posición de su pareja. Cuando ambos han tenido un momento para hablar, ella lo primero que ha hecho es pedirle disculpas: “Perdona, mi amor”.

“No era necesario llegar a esto. No sé ni que decirla”, ha entonado Pablo y ha podido escuchar las explicaciones de la concursante: “No tengo un sentimiento de amor para nada, mi forma de ser me ha jugado una mala pasada, no lo justifico.

Carlos Sobera le ha explicado a Patricia que Pablo “está un poco sobrepasado por las circunstancias” y le ha pedido que le diga lo que ha pensado estos días. “Lo que más me duele de todo es que sabe que esto me hace daño, parece que le da igual lo que esté pasando fuera. He tenido que escuchar como dices que te aburres conmigo, son cosas que me dejan en ridículo en televisión”. Y ambos han podido intercambiar lo que han vivido estos meses, siendo ella la que ha explicado "que se le ha caído la venda" con Dani y que las cosas han cambiado por completo.

La reconciliación de la pareja

Patria se ha vaciado, diciéndole un mensaje desde lo más dentro: "No te mereces esto. Esto es duro, yo soy complicada y tú decides cariño, yo solo te puedo pedir perdón. No quiero que estés con una persona que te hace daño. Soy consciente de que me he cargado mi vida y nada de esto me ha merecido la pena si tú me dejas. He roto mi felicidad y yo misma me he hecho el peor regalo que me podía hacer. Lo siento por hacerte sufrir, hacerte llorar y porque te enamores de una persona como yo.

"No me esperaba ver a la Patri que yo conozco, entonces me descoloca para bien. Tengo ganas de darle un beso", ha sido la reacción de él "Las cosas no se demuestran con palabras, sino con hechos. Si me quieres a mí quiero que te quedes y que me demuestres cómo eres tú. Quédate y gana este concurso". Él, ya no ha podido contenerse y se ha roto por completo en plató: "Tendría que haber sido de otra forma todo. Quiero que se quede y que sea lo que tenga que ser". Y ella va a dar todo por él y "para demostrarle el amor que le tiene".

La reacción de Steisy al ver lo que su novio ha vivido fuera