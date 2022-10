Marina Ruiz confiesa estar preocupada por Omar Sánchez: "Las imágenes que he visto no me han gustado"

Omar Sánchez está triste porque echa de menos a Marina Ruiz , pero también preocupado por lo que pueda estar pasando fuera de la granja, ya que lleva ya más de dos semanas sin hablar con ella, desde su última conexión en directo en el debate tras la expulsión de la andaluza de 'Pesadilla en El Paraíso'. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no ha podido estar en plató en el último debate, pues hace unos días murió su abuela, pero ha querido comentar la situación del ex de Anabel Pantoja en sus historias de Instagram.

"No estoy en el programa por el fallecimiento de mi yaya, espero estar el miércoles que viene allí", ha comenzado diciendo Marina para tranquilizar a sus seguidores, pero a continuación les confesaba que la que estaba preocupada era ella y el motivo era la situación en la que se encuentra su nueva ilusión: "Las imágenes que he visto no me han gustado nada, lo está pasando fatal y es que es normal, porque de estar juntos a separarnos de repente, él tiene que tener la cabeza que le irá a mil".