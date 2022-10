La reacción de Steisy a todas las imágenes que Pablo ha visto fuera: de su tonteo con Dani G al abandono del plató

“El mensaje no lo veo bien , está feo. No quiero hacerle daño, por él cambio lo que sea, le pido mil disculpas, en ningún momento iba a ponerle los cuernos. No he estado a la altura de él ni de la relación”, es la reacción de la granjera al ver el mensaje que le mandó a su novio para poder tener sexo con Dani G.

Patri ha podido ver el detonante y el momento en el que Pablo Pisa abandona el plató en la pasada gala. “Me da hasta cosa pedirle perdón porque no sé ni si me merece”. Ella, pese a todo esto, cree que no se rompe esta relación: “Espero que no porque si eso es así me he cargado mi vida y mi sueño porque mi sueño es él. Se me ha ido de las manos por una persona con la que no tengo ningún sentimiento de amor”.