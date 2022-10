Omar Sánchez vuelve a acordarse de Anabel Pantoja: "Me di cuenta de que ya no estaba enamorado"

Anabel Pantoja es uno de los temas que toca y es que recuerda los malos momentos que ha vivido, pero también tiene bonitas palabras para ella en este momento. Él asegura que pudo tener el reencuentro con Anabel cuando volvió de 'SV' ya estando con Yulen porque estaba en un momento feliz para él: “Me di cuenta que ya no estaba enamorado , yo a esa persona la tengo cariño, respeto y ella me lo tiene a mí”.

El canario cuenta que su familia creía que no estaba capacitado para enfrentarse a este momento Habla de su reencuentro con Anabel Pantoja cuando ella volvió de ‘Supervivientes’ tras empezar su historia con Yulen: “Era quitarme un peso de encima y decir: estoy feliz con mi vida’. Cuando no estás preparado no puedes hacer una cosa por dinero. Me alegré tanto de que ella haya encontrado a una persona que lo mismo se alegrará de lo que me ha pasado aquí con Marina”.