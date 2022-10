Omar Sánchez da un paso adelante en su esperado reencuentro con Marina Ruiz: "Voy a ir a vivir a Madrid"

Ambos se han mostrado su amor con caricias, achuchones y besos. “Estoy flipando” , ha entonado el canario al mirarla bien: “Qué bonita es y sobre todo el buen corazón que tiene”. Y es que ha asegurado que “la ve guapísima” ante su nuevo look. “Vengo a darte el mensaje de toda tu familia , todo genial. Te están apoyando, tus amigos y todos”, le ha dicho ella.

“Me hacia mucha falta esto, me estaba agobiando un montón” , le ha dicho ella y él ha afirmado que era un martirio todos los días pensar lo que ella podía estar pensando fuera y si seguía sintiendo lo mismo: “ Se te pasa por la cabeza si habrá encontrado a otra persona , si me está esperando o si no”.

Marina ha podido ver las imágenes de Omar hablando de ella y de su relación y del paso adelante que quiere hacer por ella, algo que no ha hecho por nadie antes: "Voy a ir a vivir a Madrid hasta verano porque Marina va a trabajar mucho ahí". “Nunca me había movido por amor de mi zona de confort y creo que voy a dar el paso y me trasladaré a la zona que ella quiera”, le ha explicado él en persona tras ver esto y ella ha alucinado: “Nunca nadie lo ha hecho por mi, estoy flipando”.