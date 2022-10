¡Sube la temperatura! Las imágenes más sensuales de Iván y Daniela

Ambos han terminado en la cama, aunque con poca intimidad con Israel Arroyo en la de al lado, pero eso no les ha importado para tener un acercamiento de lo más sensual. Primero tienen conversaciones de lo más intimas y terminan dándose un masaje entre ellos, y es que Daniela se quita parte de la ropa, ante la sorpresa de Israel: "¿Qué haces? Es que no...".

La concursante no duda en utilizar algunas partes de su cuerpo para darle el masaje a tu compañero, que asegura que le gusta y no duda en devolvérselo. Pero todo esto con Israel delante: "¿Crees que esto es normal? Con todo el campo que hay. Yo estaba aquí en mi casa". Aunque ellos no dudan en seguir jugando y pasando un buen rato, donde incluso comparten algún que otro beso entre ambos.