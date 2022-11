Una de las compañeras con las que más química ha tenido es sin duda Daniela, con la que no deja de compartir momentos cómplices y picantes. A pesar del tonteo de los granjeros , el padre de Iwan, Gabriel, reconoce en plató que no ve ningún tipo de futuro.

"No la veo como nuera, ni a ella ni a ninguna. No veo nada serio, pero Iwan es un buen tío", asegura. Sin embargo, Gabriel también confiesa que la parte "macarrilla" del concursante no le gusta. "Lo paso mal", deja claro.