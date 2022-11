Pablo Pisa opina sobre la nominación de Steisy: "Quiero que se quede, pero no se merece ganar"

Pero Pablo también les confesaba a sus 285.000 seguidores que estaría feliz si fuera Steisy la que saliera de la granja, porque así podría volver a reunirse con ella después de dos meses separados, pero que pide el voto porque cree que a ella le gustaría quedarse en el concurso y porque considera que es mejor concursante que su rival, Dani García: "Yo estoy deseando que llegue a casa no os voy a mentir, pero no se puede ir contra este señor [...] Me da rabia porque él se sale siempre con la suya".

Pablo ha reconocido que le molestaría que su novia fuera la expulsada contra el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', pero que no le importaría que la echasen de la granja si se enfrentase a otro compañero , porque está deseando que llegue a casa: "La gente sucia y rastrera como Dani no puede salirse siempre con la suya, un escarmiento a tiempo viene muy bien".

En esta línea, el influencer ha reconocido que entendería que su novia no llegase a la final ni que ganase: "Voy a ser sincero al 100%: la verdad es que creo que Patricia no debería ganar este concurso porque no se lo merece. La ha cagado muchísimo: a mí me ha hecho daño y se ha metido en todas las peleas; pero, cierto es que creo que en una nominación directa con Dani, no debería salir ella [...] porque sabe dar contenido y es real, eso es lo que queremos ver en un reality: entretenimiento y gente que lo dé todo".