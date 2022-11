Marina Ruiz, triste por la situación de Omar Sánchez: "Necesito hablar con él"

Marina Ruiz está triste por la situación del que ya es su novio de forma oficial, Omar Sánchez. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sincerado en sus historias de Instagram con sus miles de seguidores, a los que les ha contado que no le ha sentado nada bien que Pablo Pisa, el novio de Steisy, haya dicho que el ex de Anabel Pantoja es prescindible en 'Pesadilla en El Paraíso' y tampoco le ha gustado que Lucía Dominguín no lo haya mencionado entre sus ganadores.