Manuel se convierte en inmune y tiene un privilegio: ¡Danna le tiene que dar un masaje!

Un duelo de titanes, muy emocionante, que no ha sido nada fácil para ninguno de ellos. Pero que, finalmente, ha terminado con la victoria de Manuel, que ha conseguido terminar antes que su compañera. Y con ello se convierte en inmune y sus compañeros no podrán nominarle esta semana, algo con lo que se ha mostrado muy contento: "Por mi madre. Esto me hace estar más tranquilo. Se lo dedico a toda la gente que me quiere y a la que no me quiere también".