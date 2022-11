Manuel, sin pelos en la lengua: "Mi dedo índice y mi dedo corazón tocaron un solo de guitarra"

La relación de Danna Ponce y Manuel González es como una montaña rusa. Los concursantes llevan días acercándose y su estrecha relación ya ha provocado que Xavier, el novio de Danna, se moleste: "Yo confío en ella y sé hasta dónde va a llegar y a dónde no, pero eso no quita que me molesten algunas cosas que veo".

Un masaje muy erótico durante el día auguraba una noche movidita y es que, tal y como ellos mismos han reconocido, entre Manuel y Danna existe mucha atracción que les cuesta horrores frenar: "Yo con Manuel me comporto como me nace pero intento no pasar los límites por respeto a la persona que tengo fuera".

Danna y Manuel han dormido juntos, se han abrazado, se han llegado incluso a dar un par de picos pero, según Manuel, ha habido algo más que caricias bajo las esas sábanas. El andaluz asegura que Danna se ha dejado llevar con él por completo y que ha llegado a masturbarla: "Mi dedo corazón y mi dedo índice han hecho un solo de guitarra, a ella le da miedo reconocerlo y que su novio se entere, pero ese chaval tiene que saber lo que ha pasado debajo de la manta".

Danna lo niega y amenaza con abandonar

Danna, al escuchar las palabras del que hasta ahora era su gran apoyo en el concurso, lo niega todo inmediatamente y, totalmente fuera de sí, explota amenazando con abandonar el concurso: "Yo me voy de aquí ahora mismo, esto me va a costar mi relación, mi vida de fuera".

La influencer cree que se ha equivocado por completo al confiar con Manuel porque, en su opinión, es de ser "muy poco hombre" contar lo que se hace con una mujer bajo las sábanas, algo que también ha defendido su madre desde plató: "Ha demostrado que es un niñato, Iwan no ha contado lo que ha hecho con Daniela, Manuel lo cuenta y con mentiras".

Danna pide perdón a su novio públicamente

Antes de que Lara Álvarez diera paso a las imágenes en las que Manuel aseguraba que había habido tocamientos íntimos con Danna, la influencer se apresuraba a pedir perdón a Xavier, ya no por lo que estaba a punto de ocurrir, si no por el hecho de haberse metido en la cama con su compañero de concurso.