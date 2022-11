Israel Arroyo e Iwan protagonizan la bronca más fuerte de ‘Pesadilla en El Paraíso’: “¡A mi familia ni la mencionas!”

La relación de Daniela e Iwan continúa avanzando con el paso de los días. Cada vez pasan más tiempo juntos y eso es algo que no le termina de gustar a Israel , que considera que, como consecuencia, el tiempo que él pasa con su amiga ha disminuido.

“Daniela, escoge: o el villano o tu amigo” , le decía mientras cortaban leña, Iwan presente. Daniela no le daba importancia e Israel se marchaba entonando “lo vuestro es puro teatro”. Iwan le avisaba que le estaba molestando.

Lejos de calmarse las aguas, la tensión cada vez iba a más . El motivo, la letrina. Alguien había hecho sus necesidades fuera. La suerte decidió que fuera Israel que se encargara de su limpieza. Se negó. “Como es la gente la que decide y la gente me quiere…”, decía hablando de una posible nominación.

Iwan se ponía muy serio y cada vez subía más el tono de voz: “A mi familia ni la mencionas. Yo a la tuya no la menciono y tú no sabes la p*** situación que tengo yo con mi familia . Que te quede muy clarito”.

Después de ver todas las imágenes, Lara Álvarez le daba la palabra a Iwan, que aprovechaba la ocasión para pedir perdón: "En primer lugar, quiero pedir disculpas a absolutamente todos mis compañeros, incluido Israel. Puede ser que mi reacción fuese desmedida", comenzaba. Al hilo de sus disculpas, el concursante explicaba por qué le había afectado tanto ese comentario: "Mi abuela ha muerto este año, hace muy poco, en Holanda. No pude ir ni a despedirme ni al entierro. Si una persona me conoce de hace dos semanas, ni en broma ni en no broma tiene que mencionar a mi familia".