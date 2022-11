Daniela Requena cambió su voto a última hora y decidió nominar a Steisy . La concursante se ha despechado a gusto contra su compañera: " Ahora tiene actitud de que no ha roto un plato y ha roto toda la vajilla . Yo nomino a Steisy por la discusión que ha tenido contra Israel. Has hecho cosas malas que están grabadas y ese es el motivo. Si ahora quieres ir de víctima, se te ve el plumero. Lo que más odio en el mundo es la gente que da pena. Sabe perfectamente lo que está haciendo", comentaba.

Tras ver estas imágenes y escuchar la opinión de la granjera, Steisy ha brotado contra ella: "Me hubiera encantado que me lo dijera a la cara y no en unos totales a escondidillas y chismorreando. Ella y yo teníamos un pacto de que, aunque nos peleáremos con nuestros amigos nos íbamos a respetar y no nos íbamos a meter".