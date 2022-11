Marina Ruiz alucina al ver las nominaciones a Omar Sánchez: "Se lo quieren cargar"

Marina no daba crédito a lo que estaba viendo en pantalla y se llevaba - literalmente - las manos a la cabeza al conocer las nominaciones de los que fueron sus compañeros en la granja de 'Pesadilla en El Paraíso': "¡Qué fuerte! Se lo quieren cargar, ¡qué fuerte! Estoy flipando". Asimismo, confesaba su sorpresa al ver a Bea, que es muy amiga suya, nominar a Omar para no salir a la palestra con Dani y se mostraba muy dolida con ella: "Eso sí que no me lo esperaba, me ha jodido mucho".