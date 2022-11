Beatriz Trapote hace balance de su vuelta a la televisión como defensora de Víctor Janeiro

En su vuelta a un plató, protagonizó un tenso enfrentamiento con Alexia Rivas y Marta Peñate y en los debates y las galas que han seguido a ese momento ha demostrado ser una colaboradora muy activa y con las ideas muy claras. Un papel en el que no solo parece encontrarse muy cómoda, ya que ella misma ha confirmado que así es: está contenta con su labor como defensora del hermano de Jesulín de Ubrique.

"Me encuentro muy a gusto reencontrándome con mis compañeros y disfrutando de lo que hace tiempo fue mi profesión. Intento vivir siempre de forma intensa, con pasión e ilusión en cada cosa que hago", ha comentado Beatriz Trapote, que también ha revelado que su vuelta a la televisión no ha sido planeada porque no iba a ser ella la defensora de su marido en el nuevo reality de Telecinco.