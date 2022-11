Xavier, el novio de Danna Ponce, no acude al plató: "Después de venir aquí se quedó bastante tocado"

Danna Ponce coincidía su entrada en 'Pesadilla en El Paraíso' a Manuel y con algunas de las imágenes del acercamiento entre ellos, quiso darle explicaciones a su novio Xavier Cortés cuando tuvo que verlas en plató . "A partir de hoy ya no vas a volver a ver nada más", le aseguraba y él tenía que hacer frente a algunas de las situaciones que ella y el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tenían juntos en la granja.

Xavier, que iba a estar en el plató, ha preferido no acudir, algo por lo que Carlos Sobera le ha preguntado a Maribe Ponce, la madre de Danna. Ella ha comentado cómo está Xavi, el novio de su hija al presentador tras preguntarle: “Te quiero preguntar cómo está y cuál es el motivo de que Xavi haya decidido no venir al programa, a pesar de haber adquirido el compromiso” .

“Estamos en contacto todos los días, de hecho, está en mi casa viendo el programa, no ha venido porque no es de este mundillo, no se encuentra con las fuerzas suficientes, lo ve más a gusto en casa arropado, yo estoy más fuerte”, ha contado ella y asegura que, de momento, Xavi sigue ahí: "Estamos en contacto todos los días y está esperando a Danna”.