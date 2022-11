"En esta vida hay personas que son lastre y te arrastran. Este debe ser feliz solo y luego más con la otra persona", había dicho Nagore Robles sobre Omar Sánchez. Beatriz Trapote saltó para defender al canario: "A mí no me parece bien que digas que es un lastre y una estafa", señaló. Pero Nagore puntualizaba que no había usado la palabra "estafa". A continuación, sí que quiso usarla para referirse a Víctor Janeiro: "Nadie ha dicho una estafa. Víctor sí es una estafa como concursante", contestó.