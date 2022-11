La reacción de Marina Ruiz a la expulsión de Omar Sánchez: "Nosotros ya hemos ganado"

"Te quiero, me muero de las ganas de verte, nosotros ya hemos ganado", ha asegurado Marina, que también ha dejado claro en sus redes sociales que no tiene ningún miedo de que Omar descubra la amistad que le une con el cantante Antonio José: "Yo no le tengo miedo ya a ningún hombre ni a lo que me pueda durar una relación, si estamos bien genial y sino agradecida y bendecida por lo que ha aportado a mí vida y lo que haya durado ha durado".