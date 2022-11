El encuentro más esperado de Danna y su novio Xavi: "Te pido perdón delante de toda España"

Xavi, el novio de Danna, no duda en visitarla en la granja y tienen un sincero reencuentro

Danna Ponce explica todo lo que ha pasado dentro de la granja a su novio y le pide disculpas

Xavi, el novio de Danna, y Manuel se ven las caras: "Lo que te gusta a ti es la cámara y el foco”

Danna Ponce no se podía esperar la gran sorpresa que hoy le esperaba en el debate de ‘Pesadilla en El Paraíso’ y es que su novio Xavi ha visitado la granja para hablar con ella, después de todo lo que ha pasado, y también se han podido dar el cariño que tanto necesitaban.

Danna Ponce alucina al ver a Xavi en la granja

La concursante no podía creerse que su novio estuviera delante de ella: “Qué fuerte”. Él ha querido trasmitirle que todo está bien fuera, pero también lo mal que lo ha pasado: “¿Te acuerdas cuando estábamos en casa viendo a Pablo pasándolo mal por Steisy? Pues no te imaginas lo mal que lo he pasado yo, no tienes ni idea”.

“No sé lo que habrás visto, pero te juro que llevo 15 días hablando de ti. Te quiero mucho, te pido perdón delante de todo España, no siento que te haya faltado el respeto, pero la he cagado. Confía en mí, espera a que salga. Solo te pido que te acuerdes de lo que hemos tenido, esta experiencia me ha servido para valorar lo que he tenido fuera y entre ellas estás tú”, ha entonado la concursante.

Xavi le explica lo mal que lo ha pasado fuera

Él le ha trasmitido lo que ha sentido al verle con Manuel y las consecuencias que está viviendo fuera: “No te cuento la presión que tengo fuera con mi gente, con mi familia. He venido porque te quiero, no he venido a machacarte. Te pido, por favor, que lo que te queda de concurso lo hagas bien”.

“Me tienes fuera, no te he fallado ni un momento”, le ha asegurado Xavi y es que Danna era lo que pensaba: “Algo dentro de mi sé que está, lo sentía”. Pero su novio le ha afirmado que su relación ha peligrado: “He estado a esto de mandarlo todo a la mierda”. "No te vas a arrepentir, fuera voy a hacer lo que tenga que hacer y pediré perdón a quién se lo tenga que pedir”, le ha dicho ella antes de despedirse.

Manuel también se ha encontrado con Xavi

Pero esto no ha sido lo único que ha pasado con la visita de Xavi, antes de encontrarse con su novia y de poder aclarar las cosas con ella, también ha tenido que verse las caras con Manuel.