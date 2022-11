Xavi, el novio de Danna, y Manuel se ven las caras: "Lo que te gusta a ti es la cámara y el foco”

Manuel se ha explicado sobre todo lo que ha sucedido con Danna y los zascas entre ellos no han faltado. “Quería que el chaval supiera la verdad”, le ha dicho el concursante. “Oportuno no me pareció, me pareció una falta de respeto hacia ella. Si me tiene que contar algo es ella”, ha contestado el invitado sobre el momento en que Manuel contaba lo que pasó entre ellos debajo de las sábanas: “Estoy aquí, he venido a ver a Danna, esto es un trámite”.