Daniela pone distancia con Iván: "Quiero que tengamos una relación de convivencia"

La relación entre Daniela Requena e Iván Molina no va a buen puerto y es que, pese al acercamiento que ambos concursantes han tenido las últimas semanas, parece que no llegan a entenderse del todo .

Ambos han tenido una conversación en el que se han sincerado al cien por cien . Ella ha hablado de ciertos comentarios que no le han gustado por su parte y que sigue teniendo dudas sobre lo que pueda sentir Iwan en este relación.

"Me caes muy bien, quiero que tengamos una relación de convivencia. No sé lo que puede pasar en un futuro, pero entre las desconfianzas, los comentarios...", se ha sincerado ella y él no se lo ha tomado del todo bien: "Es lo que quería escuchar, a partir de ahora convivencia, ya está. Que vaya todo maravilloso".