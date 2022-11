Carlos Sobera se enfada como nunca ante las faltas de respeto en plató: "Dejad de ser groseros, por favor"

La madre de Bea Retamal ha recalcado que otros concursantes también han robado comida durante el concurso. "Si una persona se tira por un puente yo no me tiro detrás, doy ejemplo. El vídeo es de vergüenza y vosotras le habéis enseñado esa mi***", ha reaccionado Steisy al escuchar estas palabras. "Lo que no le enseño a mi hija es lo que tú has hecho dentro, que te has pasado pero mucho", ha dicho la madre de la concursante, mientras el presentador ha intentado calmar los ánimos.