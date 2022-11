La demoledora opinión de Mónica Hoyos sobre la relación de Danna y Xavi

Ante esto, nuestras maravillosas colaboradoras y exparticipantes del formato han querido opinar con total libertad sobre una de las relaciones más cuestionadas en este formato. Steisy dice que le huele demasiado a cuerno quemado y que hay algo que no le cuadra: " La reacción cuando quieres a alguien tiene que hervirte por dentro, no iba unido lo que estaba ocurriendo a la actitud de los dos ".

Por otro lado, la maravillosa Mónica Hoyos nos ha dado su opinión al respecto, y parece coincidir plenamente con la de su compañera de 'reality'. "No me los creo, no le considero ni novio...". Además, la exparticipante ha querido poner la puntilla al tema, dejando claro que Manuel, partícipe de toda esta historia, no actúo bien y fue demasiado desagradable dando datos.