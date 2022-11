Revolución en la granja: en el debate de 'Pesadilla en el Paraíso' a las 22h, en Telecinco

Una noche más llega el debate de 'Pesadilla en El Paraíso' de mano de Carlos Sobera, a las 21:30 horas para abonados de Mitele PLUS y a partir de las 22:00 horas en Telecinco .

Y es que las tensiones y las discusiones no cesan en la granja, Bea Retamal e Israel Arroyo vuelven a enfrentarse y sus compañeros se posicionan ante esto. No te lo puedes perder, esta noche a las 22:00 horas en Telecinco y a las 21:30 en Mitele Plus.