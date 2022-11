Danna Ponce y su novio Xavi sellan su relación con un besazo: “No te merecías nada de lo que te he hecho”

Xavi, el novio de Danna Ponce, la acompaña en su primer día en plató tras ser expulsada

La pareja tiene un momento romántico en plató y se enfrentan a todo lo que ha pasado con Manuel dentro

Danna Ponce ha entrado al plató del debate de ‘Pesadilla en El Paraíso’ tras ser expulsada del concurso y ha corrido a saludar a su novio Xavi, presente entre los que han estado presentes, antes de enfrentarse a todo lo que ha pasado dentro de la granja.

Xavi y Danna Ponce se muestran su amor en directo

La pareja ha mostrado su amor y ella ha contando cómo fue el reencuentro con él en su salida: “Nos dimos un beso de culebrón, a la altura del culebrón que he montado aquí”. Aunque ya se habían encontrado, ha querido decirle algo en público: “Quiero decirte que, aunque el perdón y las explicaciones te las he dado de puerta para dentro. Si he tenido la poca vergüenza de faltarte el respeto delante de toda España, tengo que tener la valentía de pedirte perdón en el mismo medio”.

“No te merecías para nada lo que he hecho, me arrepiento mucho, estoy avergonzada, te quiero muchísimo. Y te quiero dar las gracias porque tengo a mi lado un pedazo de hombre increíble”. Él no ha podido evitar levantarse de su asiento para responder con un besazo, de nuevo, a las palabras que le ha dedicado ella en directo.

La concursante se enfrenta a todo lo que ha pasado con Manuel dentro

Además, ella ha tenido que enfrentarse a todo lo que ha pasado dentro, sobre todo con Manuel: “Te diría que ahora me arrepiento, he visto cosas fuera que no me gustan y me he llevado una decepción. En ese momento ese cariño era verdad, en Manuel encontré un apoyo total, es con una persona que si no hubiera tenido pareja hubiera ido a más”. Asegura que lo que le gustaba es “que le hacía reír” y le hacía desconectar dentro del concurso.