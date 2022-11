Danna Ponce se convierte en la nueva expulsada de 'Pesadilla en El Paraíso' y Bea Retamal rompe a llorar en su despedida

Antes de abandonar la granja, Danna pronunciaba unas palabras de despedida: “Lo primero, estoy súper contenta por la oportunidad, he disfrutado a tope. Lo he vivido muy intensamente. Estoy muy feliz porque lo me espera fuera también es súper guay", comenzaba.

Por último, ha dedicado un bonito discurso a Bea, que no ha podido evitar romper a llorar al escucharla: "Bea, creo que soy la única concursante, a parte de Dani, que ha sabido ver más allá de esa coraza de diabla desquiciante. He visto más allá y por eso te he tratado como te he tratado. Te llevo aquí, eres una tía con un gran corazón, cuando sanes lo que tengas que sanar te vas a convertir en una persona increíble”.