Daniela reconoce que Manuel "le gusta" y termina cara a cara con Iwán: "Se ha intentado reír de mí"

Ya en el directo de la noche de hoy, en el consejo, Iván ha reaccionado ante lo ocurrido: "Me molesta que siento que algún momento se ha intentado reír de mi. Sentimiento ninguno, aprecio sí. Le he cogido cariño, pero luego veo comentarios o escenas donde delante de mí, intenta con mi amigo, es como ¿te estás riendo de mí?. "No me río de él y a él no le molesta nada. Yo sigo pensando que a él nunca lo he gustado", asegura Daniela. Y se sinceran sobre este tema delante de sus compañeros.