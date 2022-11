El rifirrafe de Bea y Dani por las tareas semanales: "Otra vez me has clavado la puñalada por detrás"

Dani y Bea han vuelto a discutir en 'Pesadilla en el Paraíso' . Todo ha ocurrido por el reparto de las tareas semanales. Bea aseguraba que esta semana iba a cumplir con sus obligaciones porque el capataz se había portado bien con ella. Su novio le ha tratado de hacer entender que las tareas domésticas no tienen nada que ver con la convivencia. Sin embargo, sus palabras no han sentado nada bien a la ganadora de 'Gran Hermano' .

" Mañana me voy a despertar pronto a dar de comer a los animales . El capataz se ha portado muy bien conmigo y yo me voy a portar bien con él", comentaba ella.

"Tienes que separar las personas con los animales porque los animales contigo nunca se han portado mal, y eso va por delante de una convivencia. No lo has hecho con la tranquilidad de que lo iba a hacer yo ", le ha asegurado él.

"Otra vez eres sucio conmigo, otra vez eres tú el que me da la puñalada por detrás, pero no voy a decir nada porque me la suda, me la pela", otra vez ella.