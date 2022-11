Steisy carga contra Danna Ponce y su novio: "No le veo a él ese amor por ella"

Sobre la reacción de Xavi también se ha pronunciado la extronista, que ha asegurado que ella cree que no se le notó ningún gesto en el cuerpo ni ninguna mueca en la cara durante su encuentro con Manuel en su visita en la granja porque cree que sus sentimientos podrían ser menos fuertes de los que él asegura tener: "Yo no veo que él tenga ese amor por ella que dice que tiene. Por muy tranquila, educada y elegante que sea una persona, yo no veía ninguna indicación que me hiciese pensar que estaba sufriendo de verdad".