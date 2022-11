Fani, harta de ver a Bea con Dani: “La dejó por redes sociales y le ha sido infiel"

“Bea lo ha pasado muy mal con Dani. Pero muy, muy mal”, insiste Fani. “Fatal, de verdad te lo digo. Eso lo he vivido yo, lo han vivido sus amigas, su madre, su abuela… Siempre la hemos apoyado, pero al final la decisión la tiene ella”.

Fani no tiene ninguna duda de lo que quisiera que pasase con esta relación de pareja una vez terminado el concurso: “¿Que ojalá que cuando salga fuera no continúe con él? Pues ojalá”. Y sentencia: “Él no se merece a Bea”.